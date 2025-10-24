24/10/2025
Motociclista fica ferida em acidente após colidir com cachorro em Cruzeiro do Sul

A motociclista colidiu com um cachorro que atravessava a via e precisou ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

Na manhã desta sexta-feira (24), uma mulher ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na Rua Newton Prado, no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul. A motociclista colidiu com um cachorro que atravessava a via e precisou ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O atendimento demorou cerca de 40 minutos para chegar ao local/Foto: ContilNet

De acordo com moradores, o atendimento demorou cerca de 40 minutos para chegar ao local. A principal causa da demora, segundo relatos, foi a dificuldade de contato com o serviço, já que o número 192 está temporariamente fora de funcionamento no município.

O problema foi causado por um rompimento na fibra óptica, o que afetou as linhas telefônicas. Enquanto o serviço não é restabelecido, o SAMU de Cruzeiro do Sul orienta que, em casos de emergência, o contato seja feito pelo telefone (68) 3322-1600, que também está disponível para chamadas e mensagens via WhatsApp.

