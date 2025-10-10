Motociclista fica ferido após bater em caminhonete que fazia conversão no Segundo Distrito

O motociclista Heliton Rodrigues da Silva, de 28 anos, ficou ferido ao colidir com a lateral de uma caminhonete na noite desta quinta-feira (9), na Rua Presidente Médici, bairro Vila do DNER, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Heliton trafegava no sentido Centro–bairro em uma motocicleta modelo Titan, de cor preta. Mais à frente, uma caminhonete modelo Hilux, de cor prata, realizava uma conversão à esquerda de forma inesperada. O condutor do veículo não percebeu a aproximação rápida da moto, resultando na colisão.

Com o impacto, a motocicleta atingiu violentamente as duas portas laterais da caminhonete, causando lesões no supercílio de Heliton, uma luxação no cotovelo esquerdo e várias escoriações pelo corpo. Na queda, o jovem ainda ficou desacordado por alguns instantes e apresentou perda de memória momentânea.

O motorista da caminhonete permaneceu no local e acionou o Policiamento de Trânsito e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma equipe de suporte básico, que prestou os primeiros atendimentos à vítima. Em seguida, Heliton foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele é estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, a caminhonete — que teve os airbags acionados — foi liberada. Já a motocicleta, que estava com o licenciamento atrasado, foi removida para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).