10/10/2025
Motociclista fica ferido após bater em caminhonete que fazia conversão no Segundo Distrito

Na queda, o jovem ainda ficou desacordado por alguns instantes e apresentou perda de memória momentânea

O motociclista Heliton Rodrigues da Silva, de 28 anos, ficou ferido ao colidir com a lateral de uma caminhonete na noite desta quinta-feira (9), na Rua Presidente Médici, bairro Vila do DNER, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Caso aconteceu no Segundo Distrito/Foto: ContilNet

Segundo informações de testemunhas, Heliton trafegava no sentido Centro–bairro em uma motocicleta modelo Titan, de cor preta. Mais à frente, uma caminhonete modelo Hilux, de cor prata, realizava uma conversão à esquerda de forma inesperada. O condutor do veículo não percebeu a aproximação rápida da moto, resultando na colisão.

Com o impacto, a motocicleta atingiu violentamente as duas portas laterais da caminhonete/Foto: ContilNet

Com o impacto, a motocicleta atingiu violentamente as duas portas laterais da caminhonete, causando lesões no supercílio de Heliton, uma luxação no cotovelo esquerdo e várias escoriações pelo corpo. Na queda, o jovem ainda ficou desacordado por alguns instantes e apresentou perda de memória momentânea.

O motorista da caminhonete permaneceu no local e acionou o Policiamento de Trânsito e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma equipe de suporte básico, que prestou os primeiros atendimentos à vítima. Em seguida, Heliton foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele é estável.

Ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco/Foto: ContilNet

Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, a caminhonete — que teve os airbags acionados — foi liberada. Já a motocicleta, que estava com o licenciamento atrasado, foi removida para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

