08/10/2025
Motociclista fica ferido após se envolver em acidente com ônibus

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um ônibus, na noite desta quarta-feira (8/10). A colisão ocorreu próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando as equipes de socorro chegaram no local, se depararam com o motociclista caído na via.

Ele foi atendido de acordo com o protocolo de trauma, consciente e orientado, com suspeita de fratura no braço direito e foi transportado para o hospital de referência da região.

De acordo com o CBMDF, o condutor e os passageiros do ônibus foram avaliados e não se feriram. Durante o atendimento, duas faixas da via precisaram ser interditadas.

A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pela preservação do local. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

