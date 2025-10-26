Motociclista fica ferido em colisão com carro na Estrada da UFAC, em Cruzeiro do Sul

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo (26) na Estrada da UFAC, nas proximidades do bairro Boca da Alemanha, em Cruzeiro do Sul. A colisão envolveu um carro e uma motocicleta, em frente à área da União do Vegetal.

Segundo informações coletadas no local, o carro seguia no sentido do bairro Canela Fina quando o condutor reduziu a velocidade. O motociclista, que vinha logo atrás no mesmo sentido, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na traseira do veículo.

A Polícia Militar foi acionada para controlar o tráfego e isolar a área, permitindo o trabalho da perícia técnica, que vai apurar as causas exatas do acidente.

Não houve feridos entre os ocupantes do carro. Já o condutor da motocicleta sofreu escoriações pelo corpo e um corte na perna e no abdômen. Ele recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhado ao Hospital do Juruá.

O estado de saúde da vítima não foi informado até o momento.

Veja o vídeo: