26/10/2025
Motociclista fica ferido em colisão com carro na Estrada da UFAC, em Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar foi acionada para controlar o tráfego e isolar a área

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo (26) na Estrada da UFAC, nas proximidades do bairro Boca da Alemanha, em Cruzeiro do Sul. A colisão envolveu um carro e uma motocicleta, em frente à área da União do Vegetal.

Segundo informações coletadas no local, o carro seguia no sentido do bairro Canela Fina quando o condutor reduziu a velocidade. O motociclista, que vinha logo atrás no mesmo sentido, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na traseira do veículo.

Vítima no local do acidente/Foto: Reprodução

A Polícia Militar foi acionada para controlar o tráfego e isolar a área, permitindo o trabalho da perícia técnica, que vai apurar as causas exatas do acidente.

Não houve feridos entre os ocupantes do carro. Já o condutor da motocicleta sofreu escoriações pelo corpo e um corte na perna e no abdômen. Ele recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhado ao Hospital do Juruá.

O estado de saúde da vítima não foi informado até o momento.

Veja o vídeo:

