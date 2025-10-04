Motociclista fica gravemente ferida após colisão em cruzamento movimentado em Rio Branco

A motociclista Francisca Núbia Cavalcante Andrade, de 40 anos, ficou gravemente ferida após uma colisão entre uma moto e um carro no início da tarde deste sábado (4), no cruzamento das ruas Rio de Janeiro e São Paulo, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

Segundo informações, Francisca seguia no sentido bairro–centro em uma motocicleta Honda Biz branca, de placa PHF-9685, quando foi atingida por um veículo Volkswagen Fox prata, de placa EAU-4G32, que trafegava no sentido contrário e tentou acessar o cruzamento.

Com o impacto, a motociclista foi arremessada a vários metros de distância e colidiu contra um poste. Testemunhas relataram que ela reclamava de fortes dores enquanto recebia atendimento.

A condutora do carro permaneceu no local e acionou o socorro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na ambulância 05, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco.

De acordo com informações médicas, Francisca sofreu fratura de clavícula e possível deformidade no punho esquerdo.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local para controlar o tráfego e registrar a ocorrência.