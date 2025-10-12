Motociclista morre após colidir com carreta em Águas Claras

Um motociclista morreu na noite deste domingo (12/10) após colidir com uma carreta em Águas Claras. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi registrada por volta das 19h12.

O acidente ocorreu na Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras.

Leia também

No local, as equipes depararam-se com uma colisão envolvendo uma moto CG Titan e uma Carreta Scania. O condutor da moto estava caído no solo em parada cardiorrespiratória.

Os militares adotaram protocolos de reanimação cardiopulmonar, porém, após aproximadamente 30 minutos de manobras, a vítima não reagiu e o óbito foi declarado pelo médico do SAMU que acompanhou a ocorrência.

A cena da ocorrência ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Não há informações sobre a dinâmica do acidente.