Motociclista morre após ser atingido por carreta no Distrito Federal

Um motociclista morreu após ser atingido por uma carreta em Brazlândia (DF) neste domingo (26/10). O acidente aconteceu às 10h53 na DF-180, sentido Padre Bernardo (GO).
Veja:
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), chegando ao local, as equipes encontraram o motociclista caído ao solo, entre os eixos da carreta e sem sinais vitais.
A via foi parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência. A Polícia Militar de Goiás (PMGO) e a Polícia Civil do DF (PCDF) foram acionadas e ficaram responsáveis pelo acidente fatal.