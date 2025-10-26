26/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Motociclista morre após ser atingido por carreta no Distrito Federal

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
motociclista-morre-apos-ser-atingido-por-carreta-no-distrito-federal

Um motociclista morreu após ser atingido por uma carreta em Brazlândia (DF) neste domingo (26/10). O acidente aconteceu às 10h53 na DF-180, sentido Padre Bernardo (GO).

Veja:

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), chegando ao local, as equipes encontraram o motociclista caído ao solo, entre os eixos da carreta e sem sinais vitais.

Leia também

A via foi parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência. A Polícia Militar de Goiás (PMGO) e a Polícia Civil do DF (PCDF) foram acionadas e ficaram responsáveis pelo acidente fatal.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost