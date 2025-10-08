08/10/2025
Motociclista morre em racha e esposa presencia tragédia: “Tiraram nossos sonhos”

O motociclista de 31 anos havia acabado de se despedir da esposa antes de ser atingido em um suposto racha

Jean Carlo Barbosa Máximo, de 31 anos, perdeu a vida em um acidente provocado por um suposto racha em Caçapava, no interior de São Paulo, no último domingo (5/10). Ele havia acabado de deixar a esposa, Nathália Plata, no trabalho e prometido avisar quando chegasse em casa — minutos depois, ela testemunhou a tragédia que tirou sua vida.

O casal tinha se mudado no sábado (4/10) e retornou à antiga residência para finalizar a mudança antes de Jean seguir para casa. Ao tentar acessar a marginal pela rua Vereador Geraldo Nogueira da Silva, o motociclista foi atingido por um dos veículos que participava da corrida ilegal. O impacto foi tão forte que ele foi arremessado a cerca de 200 metros e acabou morrendo carbonizado após a moto pegar fogo.

O motociclista de 31 anos havia acabado de se despedir da esposa antes de ser atingido em um suposto racha

“Ele me deixou na portaria, eu dei um beijo nele e pedi que me avisasse quando chegasse. Só que não deu tempo… o carro pegou ele no meio, arrastou e depois tudo pegou fogo”, contou Nathália, emocionada, ao portal Metrópoles.

Desesperada, a auxiliar de produção tentou correr até o local tomado pelas chamas para procurar o corpo do marido, mas foi contida por colegas de trabalho. “Eu estava em estado de choque, gritava o nome dele e pedia a Deus que ele não tivesse morrido”, relatou. Ela precisou ser levada ao pronto-socorro, onde foi medicada para conter o desespero.

Nathália rebateu ainda a versão de que a moto de Jean estaria com o farol apagado. Segundo ela, o marido trabalhava com elétrica automotiva e mantinha o veículo sempre em boas condições. “O farol acendia automaticamente assim que a moto ligava. Ele era cuidadoso, trabalhador e muito responsável”, afirmou a viúva, inconsolável.

