Motociclista sofre fratura exposta após desviar de crianças que tentavam atravessar estrada

O motociclista Daniel do Nascimento Machado, de 22 anos, ficou ferido após cair da moto na noite desta sexta-feira (10), na Estrada São Francisco, no bairro São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações apuradas no local, Daniel trafegava no sentido bairro-centro quando, nas proximidades do Centro Integrado de Esporte para a Comunidade (CEIC), antigo CEJA, precisou desviar de algumas crianças que tentaram atravessar a pista de forma repentina. Durante a manobra, o pneu dianteiro da motocicleta passou sobre uma tartaruga de sinalização, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio e caísse.

Com o impacto, o jovem sofreu uma fratura exposta na perna. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. Após receber os primeiros atendimentos, Daniel foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde os médicos constataram fratura de tíbia e fíbula.

O motociclista permanece internado em observação e seu estado de saúde é considerado estável. O caso será investigado pelas autoridades competentes.