Motociclista supostamente embriagado perde o controle e sofre queda grave em Rio Branco

O motociclista R.N.M.S, de 57 anos, ficou ferido após perder o controle da moto e cair às margens da estrada na tarde deste sábado (4), no km 18 do Ramal Água Preta, com acesso pelo Ramal Barro Alto, no km 14 da rodovia Transacreana, zona rural de Rio Branco, no interior do Acre.

De acordo com informações de testemunhas, R.N havia acabado de sair de uma propriedade e seguia em direção a uma chácara quando perdeu o controle do veículo. Populares relataram que ele estaria supostamente sob efeito de álcool no momento do acidente.

O homem sofreu traumatismo craniano leve (TCE) e uma luxação no ombro direito. Ele recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco para avaliação médica.

Moradores da região auxiliaram no resgate até a chegada do Samu, devido à dificuldade de acesso à área onde ocorreu o acidente.

Uma equipe do Batalhão de Trânsito esteve no pronto-socorro de Rio Branco para averiguar as circunstâncias do caso.