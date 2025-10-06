Motorista alcoolizado foge da PRF e é preso após perseguição na BR-317

Um motorista foi preso na noite de sábado (4) após perseguição policial na BR-317, em Assis Brasil, no Acre. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele conduzia um Saveiro cinza e desobedeceu ordem de parada durante fiscalização de rotina no quilômetro 405 da rodovia.

A ocorrência teve início por volta das 19h40, quando o condutor fugiu em alta velocidade para evitar o teste do bafômetro. Ele foi seguido por uma viatura da PRF por cerca de dois quilômetros até ser interceptado.

Na abordagem, os agentes constataram sinais de embriaguez e submeteram o homem ao teste, que registrou 0,91 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O resultado configura crime de trânsito, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Assis Brasil para os procedimentos cabíveis.