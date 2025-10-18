18/10/2025
Motorista bêbado é detido após perder controle do carro e bater no DF

Escrito por Metrópoles
Um motorista bêbado foi detido, na noite deste sábado (18/10), após provocar um acidente de carro, próximo a Candangolândia, em Brasília (DF).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), não houve vítimas.

A reportagem do Metrópoles apurou que o próprio condutor causou o acidente, após perder o controle do veículo. Imagens feitas no local mostram que o veículo, um Fiat Palio prata ficou com a frente completamente destruída.

Segundo o soldado Bittar, do 25º Batalhão da Polícia Militar do DF, o motorista não possuía CNH e admitiu ter ingerido bebida alcoólica.

O caso foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

