Motorista de 22 anos morre após colisão frontal na MGC-265

Um homem de 22 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito, na tarde deste sábado (18/10), na rodovia MGC-265, entre Alpinópolis e Carmo do Rio Claro (MG).
A vítima, identificada como Victor Souza Lima, era morador de Passos (MG). Ele deixa a esposa e dois filhos.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, Victor dirigia uma Fiat Fiorino quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com um Chevrolet Cobalt.
O motorista não resistiu ao impacto e teve o óbito declarado no local do acidente. Os ocupantes do Cobalt sofreram apenas escoriações e foram levados para o Pronto-Socorro de Alpinópolis (MG).
A Polícia Militar Rodoviária ficou responsável pelo trânsito na rodovia. As causas do acidente ainda serão investigadas.