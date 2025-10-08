Motorista de ambulância é preso por abusar sexualmente de enteada de 1 mês

Um homem de 31 anos, que trabalhava como motorista de ambulância, foi preso no Distrito Federal (DF) sob a gravíssima acusação de ter cometido estupro e agressão física contra a própria enteada, uma bebê de apenas 1 mês e 26 dias.

O crime teria ocorrido na madrugada de domingo (5) na cidade de Santa Maria. De acordo com a Polícia Militar do DF (PMDF), o suspeito é companheiro da mãe da criança. O casal havia saído na noite anterior (4) e consumido bebidas alcoólicas.

Ao retornarem para casa, a mãe da bebê notou a ausência do companheiro e encontrou a filha chorando intensamente e com diversos ferimentos. O homem reapareceu e, junto com a mãe, levou a criança ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). No entanto, ele fugiu logo após deixá-los na unidade de saúde.

A equipe da emergência pediátrica do HRSM acionou a polícia imediatamente após constatar que a bebê apresentava sinais claros de violência física e sexual.

O relatório médico, fornecido aos policiais pela médica plantonista, detalhou o estado grave da vítima, que sofreu lesões na barriga, braços, rosto, cabeça e na região anal. A bebê segue internada no hospital para receber o tratamento necessário.

Após ser identificado e iniciado o patrulhamento, o suspeito foi localizado e preso pela polícia.