motorista-perde-o-controle-de-carro,-capota-e-derruba-poste-no-df

Um carro capotou e atingiu um poste na BR-070, próximo ao Setor M Norte, em Taguatinga, no início da tarde desta segunda-feira (27/10). Apesar do estrago no veículo, o condutor não sofreu graves ferimentos.

O veículo, um Fiat Siena verde, ficou completamente destruído na parte da frente.

O motorista atingiu o poste, que estava à direita da via, após capotar

A traseira do veículo teve um amassado, mas a frente ficou bastante destruída

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender à ocorrência e usou duas viaturas para a operação. No processo de avaliação dos bombeiros, foi constatado que o motorista não precisaria ser encaminhado ao hospital.

Após a colisão, os militares sinalizaram a via a fim de evitar novos acidentes ou incêndio. Quanto ao poste, a Neoenergia foi acionada para realizar as providências necessárias.

