Motoristas de app invadem condomínio para “dar surra” em passageiro

Na madrugada deste sábado (11/10), quatro motoristas de aplicativo invadiram um condomínio de luxo no Guará, na tentativa de agredir um morador.

Segundo informações apuradas pela coluna Na Mira, a confusão teve início em frente ao condomínio, entre o morador e um dos motoristas.

Em seguida, o motorista, bastante nervoso, chamou outro motorista e, juntos, invadiram o condomínio para ir atrás do morador, ameaçando matá-lo.

Eles teriam forçado o portão e pulado as catracas, causando uma correria dentro do condomínio e, em seguida, foram embora. Durante a confusão, disparos de arma de fogo foram ouvidos pelos moradores.

A coluna apurou que, por causa da confusão, uma das catracas de acesso ao condomínio foi quebrada.

A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para o local e enviou uma equipe. Segundo a corporação, quando os militares chegaram, o morador não quis recebê-los.

O porteiro informou aos policiais que o morador chegou no carro por aplicativo e, em seguida, ele o motorista discutiram. Depois disso, o morador entrou correndo no condomínio.

Algum tempo depois, chegaram mais três carros e, em seguida, quatro homens forçaram a porta do condomínio, entraram procurando o morador, mas não encontram. Na sequência, eles fugiram do local. Ninguém foi preso até o momento.