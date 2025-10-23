Mototaxista fica em estado grave após acidente entre Cruzeiro do Sul e Guajará

Um grave acidente foi registrado no início da noite desta quinta-feira (23) na rodovia que liga Guajará (AM) a Cruzeiro do Sul (AC). O mototaxista havia deixado um passageiro em Guajará e retornava para Cruzeiro do Sul quando colidiu com outro motociclista, residente em Guajará.

O impacto deixou o mototaxista em estado grave. Ele foi rapidamente socorrido e encaminhado ao Hospital do Juruá, onde encontra-se entubado e chegou a sofrer três paradas cardíacas durante o atendimento.

As circunstâncias que levaram à batida ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Veja o vídeo: