Motta diz que corte de gastos é “pauta da Casa” após reunião de líderes

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou, nesta quinta-feira (23/10), que o pacote de corte de gastos é a “pauta da Casa” para a próxima semana. “É a pauta da Casa. O governo está decidindo o que vai usar nessa questão para repor o que foi perdido na medida provisória”, declarou Motta.
O deputado faz referência à Medida Provisória (MP) alternativa ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que foi derrubada e deixou o governo em uma posição complicada quanto ao orçamento de 2026, que contava com essa arrecadação.
A declaração foi dada a jornalistas após reunião semanal de líderes partidários.
Em relação à proposta de um corte linear de 10% nos benefícios tributários, no entanto, o presidente da Câmara deixou claro que ainda não há data para votação.
“Isenções ainda não, ficará mais para a frente um pouco. Mas queremos avançar”, disse.