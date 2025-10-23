Motta diz que corte de gastos é “pauta da Casa” após reunião de líderes

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou, nesta quinta-feira (23/10), que o pacote de corte de gastos é a “pauta da Casa” para a próxima semana. “É a pauta da Casa. O governo está decidindo o que vai usar nessa questão para repor o que foi perdido na medida provisória”, declarou Motta.

O deputado faz referência à Medida Provisória (MP) alternativa ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que foi derrubada e deixou o governo em uma posição complicada quanto ao orçamento de 2026, que contava com essa arrecadação.

A declaração foi dada a jornalistas após reunião semanal de líderes partidários.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, durante a 25ª Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol Foto: Aloisio Mauricio/FotoArena/Estadão Conteúdo Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos/PB) Foto: Brenno Carvalho/O Globo Hugo Motta Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados Hugo Motta, Lula e Davi Alcolumbre Foto: Ricardo Stuckert Hugo Motta Hugo-Motta_Fonte_Mario-Agra-Camara-dos-Deputados Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Voltar

Próximo

Em relação à proposta de um corte linear de 10% nos benefícios tributários, no entanto, o presidente da Câmara deixou claro que ainda não há data para votação.

“Isenções ainda não, ficará mais para a frente um pouco. Mas queremos avançar”, disse.