23/10/2025
Motta diz que votará corte de gastos na próxima semana

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quinta-feira (23/10) que a Casa deve começar a votar, na próxima semana, o pacote apresentado pelo governo para compensar a derrubada da Medida Provisória (MP) alternativa ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

“É a pauta da Casa. O governo está decidindo o que vai usar nesta questão para repor o que foi perdido na medida provisória”, declarou Motta a jornalistas na Câmara depois da reunião semanal com os líderes partidários.

O parlamentar disse, entretanto, que a análise da proposta que propõe um corte linear de 10% nos benefícios tributários ainda não tem nada para discussão.

“Isenções ainda não, ficará mais para a frente um pouco. Mas queremos avançar”, declarou.

O presidente da Câmara decidiu avançar com o pacote após se reunir, na noite de quarta-feira (22/10), com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, na residência oficial da Câmara. O deputado não quis comentar publicamente a respeito do jantar.

Durante o encontro, segundo apurou o Metrópoles, a ministra se comprometeu a agilizar o pagamento de emendas caso o Congresso avançasse com as propostas. Dessa forma, seria possível fechar as contas públicas e votar o orçamento ainda neste ano.

O pacote capitaneado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, será composto por três eixos:

  • corte de despesas;
  • corte nos benefícios tributários;
  • taxação de bets e fintechs.
