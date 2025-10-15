15/10/2025
Motta é recebido com vaias e gritos de “sem anistia” em ato com Lula

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), foi recebido com vaias em evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (15/10). Em seguida, o petista se posicionou ao lado de Motta, e foi possível ouvir gritos de “sem anistia” enquanto o chefe da Câmara tentava cumprimentar as demais autoridades presentes.

Assista ao momento: 

O titular do Planalto viajou ao Rio de Janeiro para participar de uma solenidade em comemoração ao Dia dos Professores. Na ocasião, foram anunciadas ações do governo federal em benefício aos docentes.

A ida de Motta ocorre após ruídos na relação entre o Executivo e o Legislativo. Após a derrubada na Câmara da medida provisória (MP) alternativa à alta do IOF, o governo passou a fazer um pente-fino em cargos ocupados por indicados do Centrão. De acordo com a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), a medida visa reorganizar a base do governo.

Em seu discurso, Motta listou projetos aprovados na Câmara relacionados à educação. Lula permaneceu ao lado do político durante toda a fala. Ao final, os dois se abraçaram.

