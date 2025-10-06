Motta sobre ligação de Lula e Trump: “Diplomacia prevalece”

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), comentou nesta segunda-feira (6/10) a ligação entre o chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com seu homólogo norte-americano, Donald Trump (republicano).

No X, Motta declarou estar “feliz em ver que o diálogo e a diplomacia estão prevalecendo entre o Brasil e EUA”. “Quando o respeito e a conversa franca guiam nossas relações, todos saem ganhando. A Câmara segue atenta e pronta para trabalhar pelos interesses nacionais”, escreveu.

Lula e Trump conversaram por telefone nesta segunda-feira (6/10). A ligação durou cerca de 30 minutos. O petista usou o tempo para pedir a revogação das tarifas de 40% que vigoram sobre as exportações brasileiras aos Estados Unidos. Também solicitou a retirada das sanções impostas a autoridades brasileira.

Durante a conversa, os dois concordaram em se encontrar pessoalmente “em breve” e trocaram telefones para estabelecer uma comunicação direta. Lula sugeriu que o encontro presencial ocorra durante a cúpula da Asean, na Malásia, no final de outubro.]

Mais tarde, Trump foi a sua rede social, a Truth Social, e disse ter gostado da conversa com Lula.

“Esta manhã, tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula, do Brasil. Discutimos muitos assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países. Teremos novas discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei da conversa — nossos países se darão muito bem juntos!”, afirmou o republicano.