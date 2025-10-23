23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.
Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano
Horóscopo: os astros revelam o que esperar desta quinta-feira
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana

Motta suspende comissões e anuncia esforço concentrado no plenário

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
motta-suspende-comissoes-e-anuncia-esforco-concentrado no plenario

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), suspendeu nesta quinta-feira (23/10) as sessões das comissões temáticas da Casa na próxima semana. Motta anunciou ainda o esforço concentrado de votações no plenário da Casa. Os deputados terão sessões presenciais de segunda-feira (27/10) a quinta-feira (30/10).

Na rede social X, Motta afirmou que inseriu na pauta o projeto que torna crime hediondo a falsificação de bebidas e a adulteração de alimentos e bebidas e a proposta que proíbe a cobrança de bagagem de mãos em voos.

Leia também

“Votaremos ainda outras matérias fundamentais para o Brasil, envolvendo a segurança pública e o Outubro Rosa”, escreveu o presidente da Câmara.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost