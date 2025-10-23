Motta suspende comissões e anuncia esforço concentrado no plenário

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), suspendeu nesta quinta-feira (23/10) as sessões das comissões temáticas da Casa na próxima semana. Motta anunciou ainda o esforço concentrado de votações no plenário da Casa. Os deputados terão sessões presenciais de segunda-feira (27/10) a quinta-feira (30/10).
Na rede social X, Motta afirmou que inseriu na pauta o projeto que torna crime hediondo a falsificação de bebidas e a adulteração de alimentos e bebidas e a proposta que proíbe a cobrança de bagagem de mãos em voos.
Leia também
-
Em meio a impasse sobre cargos e LDO, Motta se reúne com Gleisi
-
Motta: “Só adianta votar LDO depois de resolver o problema fiscal”
-
Motta: Câmara impedirá aéreas de cobrarem por bagagem de mão
-
Em acordo com Motta, PL de Bolsonaro alivia pressão para votar anistia
“Votaremos ainda outras matérias fundamentais para o Brasil, envolvendo a segurança pública e o Outubro Rosa”, escreveu o presidente da Câmara.