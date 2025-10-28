28/10/2025
Motta: “Votaremos PEC da Segurança imediatamente após sair da comissão”

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira (28/10) que a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da segurança pública será rápida na Casa. “Vamos votar imediatamente, após a saída da proposta da comissão especial”, declarou ele.

Ao Metrópoles, o relator da PEC, deputado Mendonça Filho (União – PE), afirmou que o texto deve ser votado pelo colegiado em novembro.

O tema voltou a ganhar destaque após a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação deixou ao menos 64 mortos, entre eles quatro policiais.

Mais cedo, em nota publicada no X (ex-Twitter), Motta disse que acompanha “com atenção” a operação no Rio, e reforçou o compromisso com pautas de combate à violência.

A PEC da Segurança foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em 15 de julho. O projeto é uma das prioridades do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e do governo Lula, em relação ao tema.

Na ocasião, o relator retirou do texto o trecho que atribuía à União a competência exclusiva para legislar sobre normas gerais de segurança pública, defesa social e sistema penitenciário.

