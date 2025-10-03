MP dá prazo de 10 dias para estabelecimentos informarem procedência de bebidas em Rio Branco

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) determinou que supermercados, bares e restaurantes de Rio Branco informem, em até dez dias, como são realizadas as rotinas de aquisição, recebimento e armazenamento de bebidas alcoólicas, além das medidas adotadas diante de suspeitas de adulteração. A ação foi conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor, por meio de uma notícia de fato instaurada recentemente.

A medida ocorre em resposta ao alerta nacional sobre o risco sanitário decorrente da venda de bebidas adulteradas com metanol. Até 2 de outubro de 2025, foram notificados 59 casos suspeitos de intoxicação no país, com 53 ocorrências em São Paulo (11 confirmadas e 42 em investigação), cinco em Pernambuco e uma no Distrito Federal. Um óbito já foi confirmado, enquanto outros sete casos seguem em investigação. Embora nenhum registro tenha sido feito no Acre, o MPAC ressalta a importância da prevenção.

Além dos estabelecimentos, o Procon/AC, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a Polícia Civil do Acre, a Associação Acreana de Supermercados e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Seccional Acre foram cientificados e receberam cópia da Nota Técnica n.º 03/2025 da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) para adotar providências dentro de suas atribuições.

O MPAC lembra que os fornecedores têm obrigação legal de prevenir riscos à saúde, fornecer informações corretas sobre os produtos, retirar do mercado bebidas impróprias para consumo e responder civil, administrativa e penalmente em caso de adulteração ou comercialização de produtos nocivos.

Para os consumidores, o órgão reforça orientações preventivas: observar lacres, rótulos e condições das embalagens, perceber alterações de odor ou sabor e, em caso de suspeita, evitar o consumo, guardar a embalagem e formalizar denúncia pelos canais do MPAC, pelo telefone (68) 3212-2120 ou pelo e-mail [email protected].