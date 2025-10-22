22/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

MP deflagra operação contra membros do PCC em presídios do DF e GO

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mp-deflagra-operacao-contra-membros-do-pcc-em-presidios-do-df-e-go

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), prestou apoio ao Ministério Público de Goiás (MPGO) para deflagrar a Operação Vigília, na manhã desta quarta-feira (22/10).

A investigação tem por alvo integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) que atuavam em unidades prisionais de Goiás e do Distrito Federal.

Coordenada pelo Gaeco do MPGO, a ação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão simultaneamente nas unidades prisionais de Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Formosa, Alexânia e Rio Verde, além do Complexo Penitenciário da Papuda, no DF.

As investigações tiveram início a partir de provas e indícios colhidos nas Operações Sintonia e Sintonia do Entorno, deflagradas anteriormente pelo Gaeco Entorno contra a mesma facção.

Apurou-se que integrantes da organização criminosa, mesmo após serem recolhidos nos presídios, continuavam articulando para cooptar novos integrantes.

Eles buscavam expandir o controle das organizações por meio de envio de comandos para criminosos fora do presídio fazendo-se passar por visitantes e outros meios, cometendo, direta ou indiretamente, crimes como tráfico de drogas, homicídios e estelionatos.

Rota Caipira

Segundo o MPGO, o estado de Goiás, por sua localização estratégica, é considerado um território de interesse para a expansão do PCC.

A região integra a chamada “Rota Caipira”, por onde parte da droga proveniente de países como Paraguai, Peru e Bolívia é distribuída para outras regiões do Brasil e também para continentes como Europa e Ásia — o que reforça o interesse da facção em ampliar sua influência na área.

A operação contou ainda com o apoio da Diretoria-Geral de Polícia Penal de Goiás e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF/Decor).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost