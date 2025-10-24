24/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

MP diz que Virgínia quebrou cautelar ao postar perfume com desconto

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mp-diz-que-virginia-quebrou-cautelar-ao-postar-perfume-com-desconto

O Ministério Público de Goiás (MPGO) afirmou que a influenciadora Virginia Fonseca descumpriu uma das medidas impostas pela Justiça ao realizar lives comerciais no perfil da Wepink de um perfume sem comprovar que possuía o produto em estoque.

O material foi apresentado ao juiz na tarde dessa quinta-feira (23/10) e ainda não foi analisado. De acordo com o promotor de Justiça Élvio Vicente da Silva, em 18 de outubro, a influenciadora postou um vídeo de um perfume, que foi republicado no perfil da Wepink.

Para o MP, Virginia e a empresa burlaram a decisão judicial ao fazer os stories de maneira compartilhada — a influenciadora postando e marcando a marca, que republicou —, de modo que o link aparecia no perfil de Virginia, e não no da Wepink, como determinou a Justiça.

“Os stories da influenciadora eram repostados no perfil da empresa, WePink, além de diversos outros banners de promoção divulgados pela própria empresa”, escreveu o promotor. “Inclusive, incumbe ressaltar que, em stories veiculados no perfil de Instagram da empresa WePink, a influenciadora Virgínia Fonseca anuncia as promoções, afirmando que: ‘tá saindo por R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), até em live sai tipo por R$ 62,00 (sessenta e dois)’”, pontuou Silva.

O episódio, segundo o MP, ocorreu novamente em 20 de outubro, quando Virginia voltou a divulgar produtos marcando a empresa, que republicou os conteúdos. O promotor menciona ainda que uma das sócias de Virginia, Samara Pink, também teria atuado nos mesmos moldes.

6 imagensVirginia FonsecaVirginia rebate provocação de MC Poze após gol de Vini Jr.Virginia Fonseca posa dentro de aviãoDetalhe em vídeo de Virginia atiça a web sobre affair com Vini Jr.Fechar modal.1 de 6

Reprodução2 de 6

Reprodução3 de 6

Virginia Fonseca

Reprodução/Instagram4 de 6

Virginia rebate provocação de MC Poze após gol de Vini Jr.

Reprodução/Instagram5 de 6

Virginia Fonseca posa dentro de avião

Instagram/Reprodução6 de 6

Detalhe em vídeo de Virginia atiça a web sobre affair com Vini Jr.

Reprodução/Instagram @virginia

Leia também

Sem estoque

O MP aponta que a empresa descumpriu outras medidas cautelares, já que não comprovou a existência de estoque suficiente para atender aos pedidos — condição necessária para retomar as transmissões ao vivo.

“Constitui fato incontroverso que, nas lives anteriores, sempre foi alegada a disponibilidade de estoque. Contudo, milhares de consumidores aguardaram meses pelos produtos, receberam mercadorias diferentes das adquiridas, não conseguiram cancelamento ou reembolso e ainda tiveram cobranças indevidas em cartões de crédito”, cita o MP.

A empresa de Virginia possui mais de 90 mil reclamações registradas apenas em 2024, no site Reclame Aqui, além de 340 denúncias formais no Procon Goiás entre 2024 e 2025.

O Metrópoles procurou o advogado que representa a empresa, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost