MP do IOF deu vitória de Tarcísio sobre Motta no Republicanos

Um cabo de guerra entre o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ambos do Republicanos, foi deflagrado nos bastidores da derrubada da MP do IOF. Eles disputaram os votos do partido. No fim do dia, triunfou o atual chefe do Palácio dos Bandeirantes, a quem é atribuída pressão decisiva para fazer caducar a Medida Provisória que poderia injetar de R$ 17 bilhões a R$ 35 bilhões nos cofres do governo federal.

O Republicanos deu 29 votos favoráveis à perda de validade da MP, e somente nove contrários. O partido está na base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e comanda o Ministério de Portos e Aeroportos. No total, foram 251 votos para enterrar a Medida Provisória, incluindo de outros partidos contempladas com pastas do governo, como o MDB e o PSD.

Apesar da vitória interna no Republicanos, lideranças do partido consideram que o “plano A” de Tarcísio será de fato a reeleição em São Paulo. Mas esses mesmos interlocutores apontam que até abril, quando acaba o prazo para desincompatibilização, o governador seguirá avaliando os cenários e pode decidir concorrer à Presidência caso o governo Lula volte a cambalear.

No próprio Centrão e na oposição, deputados afirmam que a derrota do governo tem digitais de Tarcísio. Citam que o governador de São Paulo se empenhou em busca de votos para derrubar a MP, junto aos presidentes do PP, o senador Ciro Nogueira (PI), e do União Brasil, Antônio Rueda. Por outro lado, Motta trabalhou junto ao governo para viabilizá-la, visando também melhorar a imagem da Câmara com a proposta.

O relator da MP, o deputado Carlos Zarattini (PT-SP), reclamou no dia da votação. Ele cita que foi construído um acordo para aprovação, quebrado pela suposta atuação dos agentes da oposição. “Quebra de acordo. A disputa não é mais técnica, é eleitoral. Nesse jogo entrou Tarcísio, Ciro Nogueira e Antônio Rueda. Estão querendo prejudicar o governo pela campanha de 2026”, afirmou Zarattini.

Tarcísio negou a atuação contra a MP, indo de encontro aos relatos de deputados e lideranças do Congresso Nacional: “Estou totalmente focado nos desafios e nas demandas de São Paulo. Temos muitas ações e prioridades em andamento aqui no estado, e essa questão cabe ao Congresso”.