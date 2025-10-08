MP do IOF: Lula chama ministros e líderes para evitar derrota

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma reunião com os ministros Gleisi Hoffmann (PT-PR), de Relações Institucionais, e Fernando Haddad (PT-SP), da Fazenda, para debater as estratégias para evitar a derrota na votação da medida provisória (MP) alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O texto precisa ser analisado pela Câmara e o Senado até as 23h59 desta quarta-feira (8/10), sob o risco de perder a validade. Os líderes do governo Jaques Wagner (PT-BA), Randolfe Rodrigues (PT-AP) e José Guimarães (PT-CE) também participaram da reunião, que ocorreu no Palácio do Planalto.

Nessa terça-feira (7/10), o governo adiou a votação no plenário da Câmara da Medida Provisória nº 1.303/2025. Havia o receio de não alcançar votos suficientes para a aprovação da medida.

Na comissão especial, o texto passou por uma diferença de apenas um voto, com o placar de 13 a 12. Relator da MP, o deputado Carlos Zarattini (PT-SP), afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), tem atuado junto a caciques do Centrão para boicotar a matéria.

“Quebra de acordo. A disputa não é mais técnica, é eleitoral. Nesse jogo entrou Tarcísio, [e os respectivos presidentes do PP e União Brasil] Ciro Nogueira e Antônio Rueda. Estão querendo prejudicar o governo pela campanha de 2026″, disse, ao Metrópoles.