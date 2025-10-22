22/10/2025
MP e Polícia Civil deflagram ação contra lavagem de dinheiro do PCC

O Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a Secretaria da Fazenda do estado e a Polícia Civil deflagraram, nesta quarta-feira (22), a Operação Plush, contra lavagem de dinheiro.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou, em nota, que o objetivo da operação é investigar um esquema de lavagem de dinheiro ligado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), supostamente operado por meio de lojas de brinquedos. 

Seis mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, hoje, em estabelecimentos comerciais, nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Mogi das Cruzes e Santo André.

“Os materiais apreendidos durante a operação serão encaminhados ao GAECO para subsidiar as investigações em andamento”, informou a SSP.

Ainda segundo informações da pasta, as investigações começaram após duas mulheres, que não tinham ocupação lícita declarada, realizarem movimentações financeiras e investimentos de alto custo para abrir lojas de uma rede de franquias de brinquedos de pelúcia.

