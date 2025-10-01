MP fiscaliza ginásio após Torcida Jovem do Flamengo ser banida no DF

Após a Torcida Jovem do Flamengo ser banida dos estádios e praças esportivas do Distrito Federal por dois anos, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), órgão que recomendou o afastamento, fiscalizou presencialmente dois jogos de basquete Ginásio Nilson Nelson. As partidas ocorreram nessa segunda (29/9) e terça-feira (30/9).

Integrantes do MPDFT estiveram no ginásio Nilson Nelson

MPDFT/Divulgação

Outras organizadas do Flamengo, como a Raça Rubro-Negra, seguem liberadas

MPDFT/Divulgação

O promotor de Justiça Cláudio João Medeiros acompanhou os jogos Flamengo x Fortaleza e Flamengo x Associação Basquetebol Arte de Pato Branco, válidos pelo Torneio Abertura do Novo Basquete Brasil (NBB). O campeonato marca o início da temporada 2025/26 da Liga Nacional de Basquete (LNB).

O objetivo da visita do promotor Cláudio Medeiros foi verificar se a Torcida Jovem do Flamengo iria acatar a ordem do Governo do Distrito Federal, que determinou o afastamento. Os integrantes da organizada de fato não compareceram ao Nilson Nelson, e também não havia nenhum símbolo vinculado ao grupo espalhado pelo ginásio.

Outras torcidas organizadas, como a Raça Rubro-Negra, por exemplo, estão liberadas.

Medeiros assegurou que o MPDFT vai continuar acompanhando de perto. “Essa fiscalização será mantida nos demais jogos e nas demais modalidades esportivas”, reiterou o promotor de justiça. Além de promotor, Cláudio João Medeiros é integrante da Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios do MP.

Dois anos fora

Por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), o GDF anunciou a proibição da entrada de integrantes da Torcida Jovem do Flamengo nos estádios da capital. A SSP confirmou também que vai fiscalizar as praças esportivas, ônibus e metrô, bem como comunicar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os clubes e a própria torcida organizada da medida.

A ação foi estabelecida após o assassinato do morador do DF Eumar Vaz, 34 anos, torcedor do Vasco da Gama que foi morto esfaqueado por torcedores do Flamengo em um ônibus, em 21 de setembro. Na ocasião, cerca de 20 flamenguistas estavam no coletivo quando ele foi atacado com golpes de faca e pedaços de madeira, além de socos e chutes.

Ao fim da confusão, enquanto os torcedores fugiam do local, um deles grita ao vascaíno “aqui é a jovem, desgraça”, referindo-se à organizada do Flamengo.

Mais sobre o crime

Eumar Vaz era integrante da torcida organizada Força Jovem do Vasco da Gama. No dia da morte, Flamengo e Vasco empataram em 1 x 1 pelo Campeonato Brasileiro.

Com a camisa da Força Jovem em mãos, Eumar embarcou em ônibus na QS 122 de Samambaia, onde havia um grupo de torcedores do Flamengo. Os rivais, então, pediram para que o vascaíno tirasse a camiseta.

O vascaíno se negou a dar a camiseta aos flamenguistas e acabou brutalmente agredido e esfaqueado. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

As investigações apontam que pelo menos seis pessoas agrediram a vítima, quase todas já identificadas pela 32ª DP (Samambaia Sul). Um adolescente de 15 anos chegou a se apresentar na Delegacia da Criança e do Adolescente 2 (DCA 2), onde foi ouvido na presença da mãe e de uma advogada.

O adolescente aparece nas imagens guardando uma faca durante a agressão sofrida por Eumar. Aos policiais, disse que acertou os golpes no rival para revidar supostas agressões.

Assim que forem identificados, os coautores serão responsabilizados criminalmente pelos seus atos, na medida em que as condutas forem individualizadas. Medidas judiciais para eventuais prisões estão sendo tomadas, alega a Polícia Civil.