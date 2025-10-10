MP pede investigação de dentista após morte suspeita de influenciador

O Ministério Público de São Paulo (MS-SP) determinou a instauração de um inquérito para investigar o dentista Fernando Simionato Garbi, no caso da morte do influenciador Adair Mendes Dutra Junior, conhecido como Junior Dutra. O influencer sofreu complicações após realizar um procedimento estético no rosto e tinha processado o dentista antes da morte.

Adair Mendes Dutra Junior foi submetido a uma técnica conhecida como foxy eyes, que levanta a sobrancelha e alonga o olhar com fios de sustentação. Pouco tempo depois, passou a relatar dores e complicações.

Um inquérito contra o profissional que realizou o procedimento, Fernando Garbi, já havia sido instaurado no 15º Distrito Policial de São Paulo. Agora, o Ministério Público decidiu enviar o caso para a polícia para que seja aberta uma investigação formal sobre o profissional. As informações foram reveladas pelo Portal Leo Dias.

Segundo os relatos do influenciador no inquérito, o dentista se apresentava como médico especialista em cirurgia da face. “Ao solicitar o prontuário médico, o réu se negou a fornecê-lo. Posteriormente, apresentou documento irregular, assinado com CRO e não CRM, ou seja, não era médico como se apresentava”, diz um trecho da ação.

A notícia da morte do influenciador após consequência dos procedimentos também foi anexada aos autos do processo justamente porque há a possibilidade do caso se configurar como homicídio culposo.

Após determinar a instauração do inquérito, o MP-SP também indicou que Fernando Simionato Garbi deve prestar depoimentos, assim como pediu a entrega da folha de antecedentes dele e a intimação da família da vítima para entregar informações sobre o prontuário médico de Adair para um laudo pericial.