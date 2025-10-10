10/10/2025
MP pede investigação de PMs que agiram em confusão por causa de celular em escola

Escrito por Metrópoles
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por meio da 3ª Promotoria de Justiça Militar, acionou a Corregedoria da Polícia Militar (PMDF) e pediu investigação dos policiais que atuaram em uma confusão envolvendo três adolescentes de 16 anos e os pais deles. O caso ocorreu em uma escola da Asa Sul e teria começado após um suposto furto de celular dentro do colégio.

Segundo o boletim de ocorrência, um dos alunos relatou ter perdido ou tido o aparelho celular furtado. O pai do jovem, informado de que outro estudante estaria com o celular, foi até o colégio tirar satisfações.

Sem encontrar o garoto, ele teria se dirigido outro aluno e o agredido com uma cabeçada no nariz, além de fazer ameaças.

Policiais militares que patrulhavam a região perceberam uma aglomeração e pararam para conter a situação.

Em certo momento, um dos PMs afasta uma garota, e é possível ouvir um barulho que indica o uso de spray de pimenta. Uma policial feminina aparece falando: “O que é, porra? Fica na tua, porra!”.

Na visão do MPDFT, as condutas caracterizariam violência policial e de gênero. A promotoria deu cinco dias para a corregedoria da PMDF se manifestar.

Canal de denúncias

Nessa quinta-feira (9/10), o MPDFT anunciou a criação de um novo canal de denúncias de violência policial. O acesso para os cidadãos será liberado em 29 de outubro.

