07/10/2025
Universo POP
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Quem matou Odete Roitman? Acreanos dão palpite sobre quem vai matar a vilã de Vale Tudo
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo

MP prorroga investigação sobre situação dos agentes penitenciários provisórios no Acre

O despacho estabelece ainda que, após o encerramento dos prazos dos ofícios, os autos retornem à Promotoria para novas deliberações

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Ministério Público do Acre (MP-AC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Tutela do Direito Difuso à Segurança Pública, prorrogou por mais 90 dias o prazo da notícia de fato nº 01.2025.00004135-2, que apura a situação dos agentes penitenciários provisórios no estado.

O procedimento foi instaurado após uma carta aberta enviada pelo presidente Aspopec/Foto: Reprodução

O procedimento foi instaurado após uma carta aberta enviada pelo presidente da Associação dos Policiais Penais e Agentes Penitenciários do Acre (Aspopec), relatando preocupações quanto às condições de trabalho e à regularização funcional dos servidores temporários do sistema prisional.

De acordo com o Despacho nº 0172/2025/PESP, assinado pelo promotor de Justiça Rodrigo Curti nesta terça-feira (7), ainda há diligências em andamento, determinadas em despachos anteriores, com ofícios de nº 0249/2025, 0256/2025, 0257/2025 e 0258/2025, que permanecem dentro do prazo de resposta.

A prorrogação do prazo tem respaldo na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução nº 028/2012 do Conselho de Procuradores de Justiça do MP-AC, que regulamentam o andamento de investigações preliminares.

O despacho estabelece ainda que, após o encerramento dos prazos dos ofícios, os autos retornem à Promotoria para novas deliberações.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost