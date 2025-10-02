MPAC abre inscrições para eleição de procurador-geral de Justiça para o biênio 2026-2028

O Ministério Público do Acre (MPAC) deu início ao processo de escolha do próximo procurador-geral de Justiça, que estará à frente da instituição no biênio 2026-2028. A Comissão Eleitoral, instituída pelo Colégio de Procuradores, publicou nesta quinta-feira (2) o Edital nº 01/2025 em edição extra do Diário Eletrônico (Dempac).

Os membros interessados em concorrer poderão se inscrever de 6 a 10 de outubro, das 8h às 17h, mediante protocolo na Secretaria dos Órgãos Colegiados. Estão aptos a participar aqueles que tenham pelo menos 35 anos, estejam em efetivo exercício e possuam vitaliciedade. O edital reforça que não haverá inscrição por e-mail ou outras modalidades.

A votação será realizada no dia 18 de novembro, das 8h às 17h, horário local, de forma totalmente eletrônica, por meio do sistema VOTUS, seguindo a regulamentação do Colégio de Procuradores de Justiça.