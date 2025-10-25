MPAC abre investigação para apurar caso de bebê que foi declarado morto e acordou antes do enterro

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) afirmou neste sábado (25) que vai apurar as circunstâncias do caso do recém-nascido que foi declarado morto na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, e encontrado com vida minutos antes de ser enterrado.

Por meio da 1ª Promotoria Especializada de Defesa da Saúde, o MPAC informou que já oficiou a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e a própria maternidade, requisitando informações detalhadas sobre o atendimento prestado à criança e sobre os procedimentos adotados após o parto.

De acordo com relatos da família à imprensa local, uma funerária particular chegou a retirar o corpo da maternidade e levá-lo ao Cemitério Morada da Paz, no bairro Calafate. Durante o velório, uma parente pediu para abrir o caixão e percebeu que o bebê ainda estava vivo e chorando.

Os pais, naturais do município de Pauini, no Amazonas, haviam chegado a Rio Branco em busca de atendimento médico. O parto foi realizado na noite de sexta-feira (24), quando o bebê foi declarado morto pela equipe médica.

Em nota, o MPAC destacou que, diante da gravidade dos fatos, está atuando para garantir que o caso seja esclarecido de forma completa e transparente, com a identificação de eventuais responsabilidades e a adoção das medidas cabíveis.

