MPDFT denuncia suspeito de matar policial penal e pede indenização

Escrito por Metrópoles
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou, nessa quarta-feira (22/10), João Paulo Rodrigues Pereira pelo latrocínio, roubo seguido de morte, do policial penal Henrique André Venturini (foto em destaque).

Na denúncia, o MPDFT também solicitou uma indenização mínima de R$ 300 mil aos familiares dependentes do policial penal. João Paulo ainda foi acusado de corrupção de dois menores envolvidos no crime.

O crime ocorreu no dia 13 de outubro, por volta das 19h20, em via pública próxima ao Centro de Ensino Lobo Guará, no Riacho Fundo II.

O policial penal não estava em serviço no momento do ocorrido e trabalhava como motorista de aplicativo nas horas vagas para complementar a renda familiar.

De acordo com a denúncia, uma hora antes do crime, João Paulo cadastrou-se em uma plataforma de aplicativo utilizando nome falso e solicitou uma corrida.

Segundo o MPDFT, João Paulo e mais dois adolescentes entraram no carro de Henrique já com objetivo de cometer crimes, portando facas e um facão.

Assalto

No trajeto, os três criminosos anunciaram o assalto. Em legítima defesa, Henrique sacou uma arma de fogo (que portava em decorrência da prerrogativa legal da função de policial) e tentou reagir.

Houve luta corporal e os delinquentes tentaram atingir o policial com golpes de faca. De acordo com o MPDFT, durante a briga, a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo, que causou sua morte.

Um dos adolescentes foi ferido na mão, e o veículo colidiu com um edifício antes de parar. Após o crime, os três criminosos fugiram do local.

