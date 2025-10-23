23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.
Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano
Horóscopo: os astros revelam o que esperar desta quinta-feira
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana

MPF aciona Polícia Federal e Ibama para desobstrução de rio que foi bloqueado por madeireira no Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Ministério Público Federal (MPF) confirmou que está acompanhando o caso do bloqueio no Rio Iaco, em Sena Madureira, ocorrido nas proximidades do Seringal Santa Clara e supostamente causado por uma madeireira que teria utilizado toras de madeira no local, comprometendo o fluxo natural do rio.

SAIBA MAIS: Após reportagem do ContilNet, MP investiga bloqueio de rio no Acre causado por madeireira

Moradores precisaram recorrer a um trator para seguir viagem/Foto: Reprodução

Em nota enviada ao ContilNet, o órgão informou que já acionou a Polícia Federal (PF) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para apoiar as investigações e adotar providências para restabelecer a normalidade do curso do rio.

“O MPF já fez contato com moradores do local para identificar o ponto exato da barragem que foi construída, e com a Polícia Federal e o Ibama para pedir diligências aos órgãos no sentido de viabilizar a desobstrução do trecho do rio, bem como identificar os responsáveis e analisar as medidas cabíveis. Além disso, também foi feito contato com o MP estadual em Sena Madureira, que também já tinha tomado conhecimento do fato e está acompanhando as medidas para a solução do caso”, diz a nota.

CONFIRA: Rio Iaco é bloqueado por madeireira e moradores recorrem a trator para seguir viagem

O MP Estadual (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça de Sena Madureira, já havia informado anteriormente que instaurou uma investigação para apurar o bloqueio e que oficiou a Polícia Civil e a Polícia Militar do município, requisitando informações sobre o episódio.

O bloqueio no Rio Iaco tem causado transtornos a ribeirinhos, que relatam dificuldade de navegação e prejuízos à rotina de transporte e subsistência. O MPF e o MPAC afirmam que seguem atuando de forma integrada para garantir a desobstrução imediata do rio e responsabilizar os envolvidos.

Publicidade

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost