MPF aciona Polícia Federal e Ibama para desobstrução de rio que foi bloqueado por madeireira no Acre

O Ministério Público Federal (MPF) confirmou que está acompanhando o caso do bloqueio no Rio Iaco, em Sena Madureira, ocorrido nas proximidades do Seringal Santa Clara e supostamente causado por uma madeireira que teria utilizado toras de madeira no local, comprometendo o fluxo natural do rio.

SAIBA MAIS: Após reportagem do ContilNet, MP investiga bloqueio de rio no Acre causado por madeireira

Em nota enviada ao ContilNet, o órgão informou que já acionou a Polícia Federal (PF) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para apoiar as investigações e adotar providências para restabelecer a normalidade do curso do rio.

“O MPF já fez contato com moradores do local para identificar o ponto exato da barragem que foi construída, e com a Polícia Federal e o Ibama para pedir diligências aos órgãos no sentido de viabilizar a desobstrução do trecho do rio, bem como identificar os responsáveis e analisar as medidas cabíveis. Além disso, também foi feito contato com o MP estadual em Sena Madureira, que também já tinha tomado conhecimento do fato e está acompanhando as medidas para a solução do caso”, diz a nota.

CONFIRA: Rio Iaco é bloqueado por madeireira e moradores recorrem a trator para seguir viagem

O MP Estadual (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça de Sena Madureira, já havia informado anteriormente que instaurou uma investigação para apurar o bloqueio e que oficiou a Polícia Civil e a Polícia Militar do município, requisitando informações sobre o episódio.

O bloqueio no Rio Iaco tem causado transtornos a ribeirinhos, que relatam dificuldade de navegação e prejuízos à rotina de transporte e subsistência. O MPF e o MPAC afirmam que seguem atuando de forma integrada para garantir a desobstrução imediata do rio e responsabilizar os envolvidos.

Publicidade