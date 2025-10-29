29/10/2025
Universo POP
Márcio Victor, do Psirico, é acusado de causar prejuízo de R$ 20 mil em apartamento alugado
Duda Guerra revela sofrer com hiperidrose, condição genética que causa suor excessivo
Alexandre Nero anuncia pausa na carreira após sucesso em Vale Tudo
Virginia ou Vini Jr.? Saiba quem ganhou mais seguidores após assumir namoro
Robinho pede transferência de Tremembé para “evitar fofocas” dentro do presídio
Bruna Biancardi se irrita com comentário e rebate internauta após crítica sobre Photoshop
Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir namoro com Virginia Fonseca
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira

MPRJ envia técnicos periciais independentes ao IML após ação policial

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mprj-envia-tecnicos-periciais-independentes-ao-iml-apos-acao-policial


Logo Agência Brasil

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) enviou técnicos periciais ao Instituto Médico-Legal (IML) para a realização de perícia independente, conforme atribuições legais do órgão.

Em nota, o MPRJ diz que acompanha os desdobramentos da Operação Contenção realizada nessa terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, para assegurar o cumprimento das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, que disciplina operações policiais em comunidades do Estado. A informação foi divulgada pelo MPRJ nesta quarta-feira (29).

Notícias relacionadas:

A ADPF é um instrumento de controle de constitucionalidade utilizado para garantir que atos do Poder Público não violem princípios essenciais da Constituição Federal. Ela serve para proteger direitos e valores fundamentais quando não há outro recurso legal cabível.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

De acordo com a nota, o procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, se encontra em contato permanente com as equipes e monitora continuamente a situação.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost