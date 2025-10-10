MPSP denuncia mulher que matou a mãe com 20 facadas em Ribeirão Preto

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou, nesta quinta-feira (9/10), Michele Cristina Feliciano Costa dos Santos, que confessou ter matado a própria mãe com 20 facadas após discussão sobre a festa de aniversário de 15 anos da filha, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.
O crime aconteceu no dia 11 de setembro, no bairro Planalto Verde. Michele vai responder por homicídio por motivo fútil, com meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.
O promotor de Justiça responsável pela denúncia, Marcos Tulio Nicolino, ainda considerou o fato de o crime ser contra a mãe da denunciada, identificada como Márcia Cristina Feliciano Costa, como um fator agravante.
Além disso, o promotor relatou nos autos que Michele atacou a mãe em uma discussão relacionada ao aniversário da filha enquanto as duas faziam a limpeza de uma chácara onde a festa aconteceria.
O laudo necroscópico apontou a presença de diversas lesões no corpo da vítima, incluindo ferimentos de defesa e um corte profundo de grande extensão no pescoço, que atingiu estruturas vitais.
O relatório divulgado pelo IML na ocasião mostrou que a vítima, além de ter levado as facadas da filha, também teve todos os dentes da frente arrancados.