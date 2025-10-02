02/10/2025
Universo POP
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”

MPSP pede multa de R$ 24,8 mi contra prefeitura por negar aborto legal

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mpsp-pede-multa-de-r$-24,8-mi-contra-prefeitura-por-negar-aborto-legal

O Ministério Público do estado (MPSP) pediu à Justiça que a Prefeitura de São Paulo seja condenada a pagar uma multa de R$ 24,8 milhões por descumprir decisão que garantia acesso ao aborto legal, após a suspensão do serviço no Hospital Vila Nova Cachoeirinha. A nova manifestação foi apresentada em 24 de setembro deste ano pelo promotor de Direitos Humanos Arthur Pinto Filho.

Segundo o órgão, a medida da gestão Ricardo Nunes (MDB) violou gravemente direitos constitucionais das mulheres. O documento, ao qual o Metrópoles teve acesso, sinaliza que o município negou assistência a pelo menos 15 vítimas de estupro que procuraram a rede municipal de saúde. Os casos de desamparo foram apresentados por meio de Defensoria Pública e também de uma organização sem fins lucrativos.

“Diante da recusa de atendimento, as pacientes foram atendidas pelo Hospital São Paulo, conveniado a Unifesp [Universidade Federal de São Paulo], ou Hospital das Clínicas, que é estadual, ou tiveram que se deslocar para outros estados da federação para terem exercido seu direito ao serviço aborto legal, o que comprova o descumprimento da liminar deferida”, destacou o promotor.

Leia também

Falta de aborto legal no Hospital Cachoeirinha

  • Único do estado a realizar aborto legal em gestações avançadas, o Hospital Vila Nova Cachoeirinha teve o serviço de aborto legal encerrado em dezembro de 2023 pela Prefeitura de São Paulo.
  • A deputada federal Luciene Cavalcante, o deputado estadual Carlos Giannazi e o vereador Celso Giannazi, todos do PSol, ajuizaram uma ação na Justiça contra a gestão Nunes.
  • Na primeira instância, em março deste ano, a juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti declarou nulo o ato administrativo que interrompeu os serviços de aborto legal na unidade de saúde.
  • No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde não retomou os procedimentos no Hospital Vila Nova Cachoeirinha nem assegurou o reagendamento em outras unidades.

Multa contra a Prefeitura de São Paulo

A multa diária de R$ 50 mil foi fixada em janeiro de 2024, mas à Justiça, a gestão Nunes alegou que o valor é desproporcional e solicitou redução para R$ 500 por dia. Também argumentou que não houve identificação completa das pacientes, o que inviabilizaria o direito de defesa.

Segundo os cálculos apresentados pelo Ministério Público na manifestação, o descumprimento se prolongou por 497 dias. Isso eleva a multa ao valor milionário. O caso está em análise na 9ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São Paulo disse que aguarda novo entendimento do Judiciário. “A Procuradoria-Geral do Município contestou nos autos os valores de multa sugeridos pelo Ministério Público e a forma como foram calculados”, sinalizou, em nota. “A Secretaria Municipal da Saúde informa que o atendimento para aborto legal é realizado em quatro hospitais municipais: Cármino Caricchio (Tatuapé), Fernando Mauro Pires da Rocha (Campo Limpo), Tide Setúbal (São Miguel Paulista) e Mário Degni (Jardim Sarah)”, acrescentou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost