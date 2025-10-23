23/10/2025
MPSP pede prisão preventiva do deputado Lucas Bove (PL)

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) pediu, nesta quinta-feira (23/10), a prisão preventiva do deputado estadual Lucas Bove (PL) por descumprir, de maneira reiterada, medidas protetivas impostas pela Justiça a favor da influenciadora Cíntia Chagas, ex-esposa do parlamentar. Ela o acusou de agressão no final do ano passado.

Por ser deputado estadual, a promotoria também requereu um ofício à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) para que sejam adotadas “eventuais providências cabíveis”. Em 26 de agosto, um pedido para arquivar o mandato do parlamentar foi arquivado.

“Há aproximadamente um ano, o denunciado vem ignorando as determinações do Sistema de Justiça (que já o intimou e o advertiu, pessoalmente e por meio de seus advogados constituídos), de modo que o autor possui a devida ciência acerca da necessidade de respeitar as medidas protetivas, porém, ele não o faz por acreditar que não será responsabilizado pelas consequências de seus atos, tendo em vista que age como se não houvesse decisão judicial a cumprir”, afirmou a promotora Fernanda Raspantini Pellegrino.

Pellegrino destacou que Bove fez “publicações expressas ao nome da vítima e menções acerca da existência e conteúdo do processo” ignorando, “por completo”, a vigência das protetivas.

 

