Mr. Olympia: Ramon Dino brilha nas prévias, encerra no centro do palco e é favorito ao título

Caso vença, Dino será o primeiro atleta do país a conquistar o título da Classic Physique no Mr. Olympia

O fisiculturista acreano Ramon Dino, de 30 anos, deu mais um passo importante rumo ao título inédito do Mr. Olympia 2025. Durante o pré-julgamento da categoria Classic Physique, realizado neste sábado (11) em Las Vegas (EUA), o atleta foi um dos grandes destaques, encerrando as prévias no centro do palco — posição que costuma indicar os favoritos dos juízes.

Ramon foi o 45º atleta a se apresentar e chamou a atenção pela definição, simetria e condicionamento físico impecável. Com um físico seco e uma postura confiante, o acreano demonstrou tranquilidade e carisma, arrancando aplausos e gritos do público desde o início de sua apresentação.

O atleta ficou nas posições centrais em todos os confrontos e segue forte para a final da Classic Physique/Foto: Reprodução

Durante os call-outs — momento em que os juízes comparam diretamente os melhores atletas —, Dino foi incluído no primeiro grupo, sinal de destaque na avaliação. Inicialmente posicionado em uma das laterais, ele logo foi movido para o centro, ao lado do alemão Mike Sommerfeld e do norte-americano Ruff Diesel, ambos fortes concorrentes ao título.

VEJA TAMBÉM: Ramon Dino posa com CBUM e outros atletas do Mr. Olympia e movimenta redes sociais

No confronto final entre os três principais nomes da categoria, os juízes inverteram as posições várias vezes para comparação, mas o encerramento das prévias com Ramon no centro do palco reforçou o favoritismo do brasileiro.

Caso vença, Dino será o primeiro atleta do país a conquistar o título da Classic Physique no Mr. Olympia/Foto: Reprodução

Carismático, o acreano interagiu com os fãs, sorriu durante as poses e fez o tradicional gesto de reverência à torcida, um de seus traços mais marcantes. As finais da Classic Physique acontecem ainda neste sábado (11), a partir das 23h (horário de Brasília), e podem marcar a consagração de Ramon Dino como o primeiro brasileiro campeão do Mr. Olympia.

