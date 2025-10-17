17/10/2025
Mr. Olympia pode ter campeonato sediado no Brasil; entenda

Aos fãs do fisiculturismo mundial, uma excelente notícia. Em entrevista coletiva, realizada nesta quinta-feira (16/10), Fabrício Pacholok revelou que há interesse do Mr. Olympia em vir ao Brasil. O treinador de Ramon Dino revelou que o pensamento parte de Tamer El Guindy, organizador do evento.

“O Olympia no Brasil é um desejo do Tamer há muitos anos, é um sonho dele. Ele revolucionou o esporte aqui no Brasil. Acho que o Brasil seria um ótimo lugar porque atletas de muitas nacionalidades têm dificuldade em entrar nos Estados Unidos, aqui teria mais facilidade. Os custos em real seriam muito mais baixos para as empresas envolvidas”, disse.

Ele ainda comentou que o momento do fisiculturismo brasileiro pode ser um atrativo para o Mr. Olympia. Ramon Dino foi campeão da Classic Physique, enquanto Eduarda Bezerra e Natália Coelho se tornaram campeãs do Wellness e Women’s Physique, respectivamente.

“O país tem diversas academias, se for em São Paulo, imagina os atletas espalhados pelas grandes academias. Temos também grandes hotéis, São Paulo é uma cidade muito rica, tem ótimos lugares para fazer eventos”, explicou.

Por fim, Pacholok disse que o brasileiro faria algo bem feito. “Acho que o maior desafio vai ser os promotores aceitarem tirar dos Estados Unidos, mas acho que não tem outro lugar no mundo melhor do que o Brasil para estar fazendo uma edição do Mr. Olympia”, encerrou.

