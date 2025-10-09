“Mucuripe”: a mais bem acabada das composições de Fagner com Belchior

Fagner, que apresentará sucessos de mais de 50 anos de carreira no Festival Estilo Brasil no fim deste mês, tem na história a forte marca da parceria com o conterrâneo Belchior.

A relação entre os dois artistas cearenses oscilou entre a intensa colaboração criativa e momentos de conflito.

A aproximação inicial ocorreu no Bar do Anísio, um ponto de encontro da contracultura em Fortaleza (CE), no fim dos anos 1960. Fagner narra que Belchior era mais velho (com uma diferença de três anos) e já vinha com uma preparação e uma cultura geral invejável, sendo ex-seminarista e ex-médico.

O início da parceria se deu quando Belchior, que chamava Fagner de “Magro,” o abordou no Bar do Anísio e lhe entregou a letra de “Mucuripe”. Fagner, rapidamente, musicou os versos, o que surpreendeu e conquistou o respeito dos outros artistas da “Turma do Bar do Anísio”.

“Mucuripe” é considerada a mais bem acabada das seis composições feitas por Fagner em parceria com Belchior.

A canção foi essencial para a projeção de Fagner em escala nacional em 1972, sendo gravada por Elis Regina e pelo próprio Fagner, o que lhe garantiu o contrato para o primeiro álbum.

Embora Fagner tenha uma grande admiração pelo parceiro, ele mencionou que a convivência da dupla nos anos 1970, quando se mudaram para o Rio de Janeiro, foi marcada por dificuldades e divergências.

Apesar dos conflitos, Fagner manteve o reconhecimento pelo legado de Belchior, lançando em 2022 o álbum tributo “Meu Parceiro Belchior”, celebrando a obra e a memória do amigo. O disco, inclusive, trouxe à luz músicas inéditas compostas pela dupla.

Leia também

Um fato curioso marcou o fim da relação pessoal: o último encontro de Fagner com Belchior foi acidental, em um hotel entre Canela e Gramado.

Na presença de outros artistas, Fagner e Belchior simularam uma cena de cordialidade, cantando juntos, numa espécie de “despedida muito bonita” que buscava eternizar a amizade na memória das pessoas, mesmo que a relação afetiva já tivesse se perdido.

Fagner trará toda essa bagagem histórica para o Festival Estilo Brasil, em que se apresentará no dia 24 de outubro. O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, com patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal; e realização do Metrópoles com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital