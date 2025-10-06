Mudança estratégica: superintendência da PF no DF terá novo chefe

A coluna apurou que a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal deve passar por mudanças nas próximas semanas. O atual superintendente, José Roberto Peres, é cotado para assumir uma vaga no exterior.

Peres tomou posse no cargo em outubro de 2024, após deixar a chefia da Superintendência da PF no Pará. No comando da unidade em Brasília, conduziu operações de grande repercussão e é considerado um nome de confiança da atual cúpula da corporação.

O principal cotado para substituí-lo é o delegado federal Alfredo Junqueira, que atualmente exerce a função de assessor especial da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nos bastidores, a movimentação é vista como estratégica, a escolha de Junqueira, que já atuou em cargos sensíveis e de articulação institucional, reforçaria a interlocução da PF em Brasília em um momento de forte visibilidade para a corporação.