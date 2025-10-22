Mudança na sede? Entenda se final da Libertadores pode sair do Peru

A final da Libertadores, marcada para 29 de novembro, em Lima, pode estar sob risco. O novo presidente do Peru, José Jeri, declarou estado de emergência na capital do país. O decreto entra em vigor nesta quarta-feira (22/10) e será finalizado em 21 de novembro, oito dias antes da final do maior torneio de futebol da América do Sul.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Protestos em Lima, capital do Peru.

Klebher Vasquez/Anadolu via Getty Images 2 de 3

Peru: após derrubada de Dina Boluarte, interino assume a presidência.

Anadolu/Colaborador Getty Images 3 de 3

Estádio Monumental de LIma, palco da final da Libertadores.

Marcos Reategui/Getty Images

A decisão, foi tomada para conter o avanço da criminalidade e da violência nas ruas de Lima em meio aos protestos que ocorrem na cidade. O país enfrenta uma crise política e social, que se intensificou com a morte do rapper Eduardo Ruiz Sanz, conhecido como Trvko durante um dos protestos. Jovens foram flagrados incendiando cercas e lançando coquetéis molotov contra policiais, que responderam com gás lacrimogênio e balas de borracha.

A Conmebol não se pronunciou oficialmente sobre o tema. No entanto, procurada pelo Metrópoles sobre a possibilidade de uma mudança de sede da final da Libertadores, a entidade declarou que “tudo está tranquilo, não há nenhum distúrbio”.

Vale lembrar que Flamengo e Palmeiras podem estar na final da Libertadores em Lima. O Rubro-Negro encara o Racing, da Argentina, na semifinal. Já o Verdão terá pela frente a LDU, do Equador. As duas equipes vencedoras avançam para decisão continental.

