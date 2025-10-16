16/10/2025
Mudança política no Peru leva Conmebol a revisar planos para final da Libertadores

Escrito por Portal Leo Dias
A Conmebol realizou nos últimos dias uma série de consultas às novas autoridades do Peru para confirmar a manutenção da final da Copa Libertadores em Lima, após a destituição da presidente Dina Boluarte pelo Congresso. A entidade buscou informações sobre as condições de segurança, infraestrutura e apoio governamental diante da mudança no comando político do país.

De acordo com informações oficiais, não há intenção de alterar o local da decisão. Em reunião realizada na quarta-feira (15/10), no Paraguai, com representantes dos quatro clubes semifinalistas (Flamengo, Palmeiras, Racing e LDU), a Conmebol reafirmou o plano de realizar a final única no Estádio Monumental de Lima, no dia 29 de novembro.

Veja as fotos

Reprodução (X)
Reprodução (X)
Foto: Conmebol
Foto: Conmebol
Reprodução
Alejandro Domínguez, presidente da CONMEBOLReprodução

Durante o encontro, os dirigentes também foram informados sobre questões logísticas referentes ao transporte das delegações, hospedagem e esquema de segurança que será montado para o evento.

Mesmo diante da instabilidade política, a entidade sul-americana entende que o novo governo peruano manterá os compromissos firmados anteriormente para a realização da partida decisiva. Assim, a capital peruana segue confirmada como sede da final da Libertadores 2025.

