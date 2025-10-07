07/10/2025
Universo POP
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega

Mudanças no FGTS: saque-aniversário do FGTS terá teto de R$ 500 e limite de cinco antecipações

Novas normas entram em vigor em 1º de novembro e visam reduzir saques imediatos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, nesta terça-feira (7/10), novas normas sobre a antecipação do saque-aniversário. A decisão foi unânime e entra em vigor a partir de 1º de novembro.

As novas regras estabelecem limites para a quantidade de operações por trabalhador a cada ano, o prazo máximo das antecipações e o valor que pode ser antecipado do saque-aniversário. O Conselho definiu que a antecipação ficará limitada a cinco anos (cinco saques-aniversários), com parcelas que variam entre R$ 100 e R$ 500 por ano. Atualmente, o valor médio das operações é de R$ 1,3 mil.

Novas normas entram em vigor em 1º de novembro e visam reduzir saques imediatos/Foto: Reprodução

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), as mudanças devem evitar que R$ 84,6 bilhões deixem o FGTS para instituições financeiras, garantindo que esses recursos sejam repassados diretamente aos trabalhadores até 2030.

Entre as medidas definidas estão o prazo mínimo de 90 dias para a primeira operação após adesão à modalidade, o limite de apenas uma operação por ano e a restrição do número de antecipações, que passa a cinco saques-aniversários em 12 meses. Após esse período, a antecipação será limitada a três saques-aniversários. Antes, cada instituição financeira podia definir esses prazos livremente, e a média era de oito antecipações por contrato.

Também foi estabelecido o limite de valor antecipado. Anteriormente, era possível antecipar o valor integral da conta. Agora, o mínimo é de R$ 100 e o máximo de R$ 500 por saque-aniversário, permitindo ao trabalhador antecipar até cinco parcelas de R$ 500, totalizando R$ 2,5 mil.

saque-aniversario-do-fgts:-como-e-hoje-e-como-vai-ficar

Trabalhador poderá antecipar até cinco parcelas por ano, com limite máximo de R$ 500 cada/Foto: Reprodução

Atualmente, o FGTS possui 42 milhões de trabalhadores ativos, dos quais 21,5 milhões (51%) optaram pelo saque-aniversário. Desse total, cerca de 70% realizaram operações de antecipação junto às instituições financeiras. Entre 2020 e 2025, as operações de alienação do FGTS somaram R$ 236 bilhões.

O saque-aniversário permite ao trabalhador retirar anualmente parte do saldo de suas contas vinculadas ao FGTS no mês de seu aniversário. Quem escolhe essa modalidade perde o direito de sacar o saldo integral em caso de demissão sem justa causa, mantendo apenas a multa rescisória de 40%. O valor liberado é calculado com base em uma alíquota sobre o saldo total, acrescida de uma parcela fixa adicional, que varia conforme o montante disponível.

Ministro Luiz Marinho critica saque-aniversário e aponta impactos negativos ao FGTS/Foto: Reprodução

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, defendeu as mudanças aprovadas pelo Conselho e criticou a modalidade do saque-aniversário, classificando-a como uma “armadilha” para os trabalhadores. Segundo ele, cerca de 13 milhões de trabalhadores têm valores bloqueados, somando R$ 6,5 bilhões, e o saque-aniversário enfraquece o FGTS tanto como poupança quanto como instrumento de investimento em infraestrutura, habitação e saneamento.

Marinho destacou que a decisão do Conselho representa um “belo passo” para a preservação do Fundo. Ele afirmou ainda que, se dependesse de sua vontade política, extinguiria completamente o saque-aniversário. O ministro também ressaltou que muitas antecipações de valores pequenos, como R$ 100, são utilizadas por trabalhadores em jogos online, e criticou o impacto disso na segurança financeira do FGTS.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost