11/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Mudou de ideia! Virginia diz que pretende dar 2ª chance a Vini Jr.

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mudou-de-ideia!-virginia-diz-que-pretende-dar-2a-chance-a-vini-jr.

Virginia Fonseca revelou que pode dar uma nova chance a Vini Jr. Após a polêmica que levou o affair entre os dois ao fim, a influenciadora parece ter repensado a situação.

Em entrevista ao portal LeoDias, Virginia explicou: “Achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpas, então achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto”.

3 imagensVirginia Fonseca e Vini Jr.Vini Jr. e Virginia Fechar modal.1 de 3

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Instagram/Reprodução2 de 3

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Instagram3 de 3

Vini Jr. e Virginia

Instagram/Reprodução

Na sequência, a influenciadora confessou que voltou a conversar com o atleta do Real Madrid e que o buquê que recebeu na última sexta-feira (10/11) foi enviado por ele.

Leia também

Virginia também reforçou que eles não tinham um relacionamento sério e que estavam apenas se conhecendo, mas deixou o futuro em aberto. “A questão agora é dele seguir a vida dele, eu vou seguir a minha… E se for pra ser, vai ser”, refletiu.

Ao ser questionada se está disposta a tentar algo com Vini Jr., a influenciadora disparou: “Estou. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost