Mudou de ideia! Virginia diz que pretende dar 2ª chance a Vini Jr.

Virginia Fonseca revelou que pode dar uma nova chance a Vini Jr. Após a polêmica que levou o affair entre os dois ao fim, a influenciadora parece ter repensado a situação.

Em entrevista ao portal LeoDias, Virginia explicou: “Achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpas, então achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto”.

Na sequência, a influenciadora confessou que voltou a conversar com o atleta do Real Madrid e que o buquê que recebeu na última sexta-feira (10/11) foi enviado por ele.

Virginia também reforçou que eles não tinham um relacionamento sério e que estavam apenas se conhecendo, mas deixou o futuro em aberto. “A questão agora é dele seguir a vida dele, eu vou seguir a minha… E se for pra ser, vai ser”, refletiu.

Ao ser questionada se está disposta a tentar algo com Vini Jr., a influenciadora disparou: “Estou. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver”.