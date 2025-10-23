23/10/2025
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor

Ex-namorado da influenciadora expôs conversas com o jogador do Real Madrid e levantou rumores sobre possível envolvimento entre os dois

A polêmica envolvendo a influenciadora Bia Miranda e o jogador Vini Jr., do Real Madrid, continua dando o que falar nas redes sociais. Após o funkeiro Gato Preto, ex-namorado de Bia, revelar em uma live no TikTok que os dois teriam trocado mensagens picantes, novas informações indicam que o contato entre eles pode ter ido além do ambiente virtual.

Segundo apuração da coluna Fábia Oliveira, Bia Miranda teria sido convidada para uma festa promovida por Vini Jr. no Rio de Janeiro, em julho, antes das celebrações oficiais do aniversário do atleta. O evento teria contado com a presença de diversas personalidades, incluindo amigos e influenciadores.

Fontes próximas afirmam que, após essa ocasião, os dois mantiveram contato por um breve período, mas Bia acabou reatando o relacionamento com Gato Preto, interrompendo qualquer aproximação com o jogador.

Reprodução/Redes Sociais

A exposição das conversas feita por Gato Preto movimentou a internet. Durante a transmissão, ele afirmou que a ex-companheira mostrava as mensagens trocadas com o atleta e insinuou um envolvimento entre os dois, o que rapidamente se tornou assunto entre fãs e páginas de celebridades.

Apesar da repercussão, nem Bia Miranda nem Vini Jr. se pronunciaram oficialmente sobre o caso até o momento.

Fonte: Coluna Fábia Oliveira / Metrópoles / Redes sociais
✍️ Redigido por ContilNet

